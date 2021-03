VIDEO - Grupul Hooverphonic susține două concerte în acest an în România

Grupul belgian Hooverphonic va susţine, în formula originală, două concerte în România toamna aceasta, potrivit unui comunicat remis News.ro.

Hooverphonic va cânta pe 7 octombrie, la Kruhnen Musik Halle din Braşov, şi pe 8 octombrie, la Arenele Romane din Bucureşti, în aer liber.

Biletele vor fi puse în vânzare pe 12 martie, la ora 10:00, în reţeaua iabilet.ro.

Hooverphonic a fost fondat în urmă cu 20 de ani şi a lansat zece albume, pe care sunt incluse piese precum „Mad About You", „Eden" şi „2 Wicky", ce combină trip hop-ul cu rockul alternativ şi cu muzica electronică. Cel mai recent material discografic este „Looking For Stars”, care a fost lansat în 2018.

Piesele trupei au fost folosite în filme ca „La Femme Nikita”, „I Know What You Did Last Summer”, „Permanent Midnight”, „The Interview”, „Stealing Beauty” şi „Third Watch”.

În 2020, Hooverphonic trebuia să reprezinte Belgia la concursul Eurovision, însă acesta a fost anulat din cauza pandemiei.

Solista Geike Arnaert, care a făcut parte din grup în perioada 1997 - 2008, a revenit anul trecut.