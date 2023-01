VIDEO | Grupul Wagner, gest de 'bunăvoință': trimite Kievului aproximativ 20 de camioane cu cadavre ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptele din Soledar

Grupul rus de mercenari Wagner intenţionează să trimită , recent capturat, a relatat sâmbătă un site web apropiat de fondatorul companiei militare private, oligarhul Evgheni Prigojin, relatează Reuters, citat de news.ro.

Grupul Wagner a declarat la 11 ianuarie că a capturat Soledar, iar autorităţile instalate de Rusia în regiunea Doneţk, din estul Ucrainei, au susţinut la începutul acestei săptămâni că deţin controlul asupra orăşelului unde se află o mină de sare şi unde au avut loc lupte intense.

Site-ul RIA FAN - parte a holdingurilor media deţinute de Prigojin - l-a citat pe un comandant Wagner care a declarat că va trimite cadavrele de la Soledar pe teritoriul controlat de Ucraina, în patru sau cinci convoaie, totalizând aproximativ 20 de camioane.

Site-ul nu precizează câte cadavre vor fi trimise autorităţilor ucrainene, dar menţionează că forţele ucrainene au suferit pierderi grele în Soledar.

De asemenea, RIA FAN relatează că Evgheni Prigojin - care anterior lăudase armata ucraineană - a spus clar că trupurile soldaţilor ar trebui să fie returnate Ucrainei într-un mod "demn", dar nu a oferit alte detalii despre operaţiunea planificată. O înregistrare video pare însă să-l arate pe Prigojin supervizând personal acţiunea.

Autorităţile ucrainene au declarat în timpul luptei pentru Soledar că forţele ruseşti au suferit, la rândul lor, pierderi grele.

Prigojin, care anterior s-a ferit să iasă în lumina reflectoarelor şi a negat legăturile cu Wagner, a recunoscut în septembrie că a fondat armata de mercenari, care a joacă un rol major în conflict. Prigojin este tot mai vocal şi mai prezent public în ultima vreme. El spune că Wagner este o forţă complet independentă, cu propriile avioane, tancuri, rachete şi artilerie şi a criticat în repetate rânduri conducerea Ministerului rus al Apărării.

