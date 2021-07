VIDEO Haos în Africa de Sud: Şase morţi şi sute de arestări, după ce încarcerarea fostului președinte Jacob Zuma a stârnit o revoltă

Jafuri şi incendii devastau luni Africa de Sud - a patra zi de violenţe declanşate iniţial de încarcerarea fostului preşedinte Jacob Zuma, dar care par să ţină, în prezent, mai mult de delincvenţă şi o disperare economică, relatează AFP.

Mulţimi de oameni au blocat drumuri şi au devastat centre comerciale, iar televiziuni locale difuzau în direct imagini tensionate din provincia Kwazulu-Natal (est), unde a fost încarcerat Jacob Zuma joi şi unde primele manifestaţii ale furiei au degenerat a doua zi, însă dar şi din capitala economică a ţării, Johannesburg, potrivit news.ro.

Şase persoane au fost ucise în provinciile KwaZulu-Nat (KZN) şi Gauteng, de săptămâna trecută, la manifestaţii violente, în urma încarcerării fostului preşedinte sud-african Jacob Zuma, anunţă luni serviciile de informaţii, relatează Reuters.

Serviciile sud-africane de informaţii precizează într-un comunicat că, până luni dimineaţa, au fost arestate 219 persoane.

Aceste imagini surprind o coloană uriaşă de fum negru deasupra centrului comercial Brookside, la Pietermaritzburg (est), şi jefuitori care se precipită către intrarea clădirii în flăcări, în timp ce alţii ies cu cărucioare pline cu produse.

Un supermarket de la Eshowe, un oraş situat la aproximativ 30 de kilometri de Nkandla - unde Jacob Zuma deţine o reşedinţă somptuoasă, renovată pe banii contribuabililor în timp preşedinţiei sale (2009-2018) - a fost jefuit luni înainte de sosirea poliţiei, care a dispersat mulţimea cu tiruri de gloanţe de cauciuc, aşa cum a procedat duminică în cartiere sărace la Johannesburg.

Camioane au fost incendiate pe un drum naţional, în apropiere de Durban, un port major în partea de sud a ţării, dar şi numeroase maşini, în ambele regiuni afectate.

La Johannesburg, jafuri au continuat să aibă loc în noaptea de duminică spre luni.

Intrări pe autostradă erau blocate luni, potrivit poliţiei.

Zeci de suspecţi au fost arestaţi, au anunţat forţele de ordine.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a reiterat duminică seara un apel la calm şi şi-a exprimat îngrijorarea faţă de aceste violenţe ”sporadice, dar tot mai violente”.

”Unii se simt, fără îndoială, răniţi şi furioşi, dar nimic nu justifică acţiuni atât de distructive”, care riscă să afecteze şi mai mult economia fragilizată a Africii de Sud, a pledat şeful statului.

Jacob Zuma a fost încarcerat joi, după ce a fost condamnat la sfârşitul lui iunie la 15 luni de închisoare cu executarea, după ce a refuzat să fie audiat într-o comisie de anchetă cu privire la corupţia de statîn timpul preşedinţiei sale.

Acest fost combatant antiapartheid rămâne, însă, foarte popular, mai ales în zone zulu, regiunea sa de origine.

