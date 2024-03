VIDEO/ Haosul pune stăpânire pe Haiti - Țările occidentale încep să-și retragă diplomații

Armata americană a anunțat că a efectuat o operațiune de transport aerian a personalului neesențial de la ambasada SUA, potrivit CNN. De asemenea, apărarea complexulului a fost întărită. Președintele Joe Biden a aprobat operațiunea.

Misiuni asemănătoare au avut loc la ambasadele europene. Personalul a fost evacuat cu ajutorul unor elicoptere deoarece Aeroportul internațional din Haiti este închis din cauza insecurității. De asemenea, principalul port din Haiti a fost atacat și jefuit pe 8 martie.

Bandele înarmate au atacat numeroase instituții ale țării, au contribuit la o masivă evadare a deținuților și controlează numeroase regiuni. Infractorii forțează răsturnarea guvernului.

Haiti s-a confruntat de-a lungul timpului cu perioade lungi de violențe și instabilitatea însă totul a luat amploare odată cu asasinarea fotului președinte. Preşedintele haitian, Jovenel Moise, a fost asasinat în 2021 de bărbaţi înarmaţi care au luat cu asalt reşedinţa acestuia, în cartierul Pelerin din Puerto Principe, a informat premierul Claude Joseph. În atac a fost rănită de glonţ prima doamnă, Martine Moise

De atunci țara din Caraibe s-a confruntat cu războaie între bandele criminale care vor să pună stăpânire pe Haiti. În urmă cu o săptămînă bande înarmate au luat cu asalt principala închisoare din capitala Haiti, Port-au-Prince, eliberând mulți deținuți. Marea majoritate a celor aproximativ 4.000 de bărbați deținuți acolo au evadat, a declarat un jurnalist local pentru BBC News.

Printre cei reținuți se aflau membri ai bandei acuzați în legătură cu uciderea președintelui Jovenel Moïse în 2021.

Cel puţin zece persoane au murit în timpul evadării. Reuters notează că în ţară s-a declarat stare de urgenţă.

Violențele din Haiti, cea mai săracă țară din America, s-au înrăutățit în ultimii ani. Bandele care urmăresc înlăturarea premierului Ariel Henry controlează 80% din Port-au-Prince.

Haitian cannibal gang are eating body parts of one of their victims as he cooks in the fire. The Haiti Cannibal Gang leader is named ‘Barbeque’ and is now the most powerful man in Haiti after their Prime Minster Ariel Henry fled. pic.twitter.com/nAyJhXccsz