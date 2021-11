VIDEO Hit-ul 'Blinding Lights' al lui The Weeknd a devenit piesa numărul 1 din toate timpurile în topul Billboard

Piesa „Blinding Lights” a artistului canadian The Weeknd a devenit cântecul Nr. 1 din toate timpurile în clasamentul Billboard, după cum a anunţat revista de specialitate.

Melodia, lansată în noiembrie 2019, a petrecut 90 de săptămâni în topul Billboard Hot 100 şi este cea mai îndelungată prezenţă din toate timpurile în listă, conform news.ro.

A depăşit astfel „The Twist”, lansată în 1960 de Chubby Checker.

Billboard Hot 100 clasifică de 63 de ani piesele după difuzările radio, vânzări şi streaming.

The Weeknd, pe numele real Abel Tesfaye, a lansat „Blinding Lights” în noiembrie 2019, fiind primul single de pe albumul „After Hours”. Până în septembrie 2021, piesa a fost accesată online de 2,5 miliarde de ori pe Spotify.

Melodia a ajuns în Hot 100 în martie 2020, în aceeaşi săptămână în care „After Hours” a debutat pe primul loc în Billboard 200.

A petrecut patru săptămâni pe primul loc în topul single-urilor, 43 de săptămâni - în top 5, apoi 57 de săptămâni - în top 10 şi 86 de săptămâni - în top 40. Per total, cântecul a înregistrat 90 de săptămâni în Hot 100, suficient pentru a detrona „The Twist” în clasamentul „Greatest of All Time Hot 100” al Billboard până în septembrie.

Locul al treilea este ocupat de single-ul „Smooth” - Santana feat. Rob Thomas, urmat de „Mack the Knife” - Bobby Darin, „Uptown Funk!” - Mark Ronson feat. Bruno Mars, „How do I Live” - LeAnn Rimes, „Party Rock Anthem” - LMFAO feat. Lauren Nemmett & Goonrock, „I Gotta Feeling” - The Black Eyed Peas, „Macarena (Bayside Boys Remix)” - Los Del Rio şi „Shape of You” - Ed Sheeran.