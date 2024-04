VIDEO – Imagini care vă pot afecta emoțional din Ucraina: doi soldați sunt aruncați în aer de o mină antitanc

În imaginile de pe Internet se poate observa cum cei doi soldați se apropie repede de mină. Un al treilea soldat stă la distanță. Unul dintre cei doi se apleacă la mină, o atinge, moment în care mina explodează. Cei doi soldați au fost aruncați în aer la propriu de suflul exploziei. Al treilea soldat se întoarce șocat și fuge.

Pe rețelele de socializare se spune că cei trei soldați ar putea să fie din armata rusă, însă nu există și o confirmare oficială din partea celor două părți.

Minele se pretează atât pentru ambuscade executate de forţele pentru operaţii speciale în adâncimea dispozitivului inamic, cât şi în apărare pentru interzicerea unor direcţii sau dispuse în cadrul barajelor de obstacole antitanc pentru întârzierea, fixarea şi stoparea înaintării unităţilor de tancuri şi mecanizate inamice.

Russians were trying to remove an anti tank mine but accidentally triggered it. https://t.co/3IJwl7nSuw pic.twitter.com/qWic1nVuZT