Video| Imagini de arhivă cu Prince la vârsta de 11 ani, aflat la o grevă a profesorilor din 1970, descoperite de postul WCCO

Videoclipul cu aceste imagini a fost descoperit pentru prima dată de WCCO, un post afiliat CBS News din Minnesota, şi arată filmul unei greve a profesorilor din aprilie 1970, conform news.ro.

WCCO a restaurat filmările grevei din 1970 pentru a oferi mai mult context unei greve care a avut loc luna trecută în Minneapolis. Când directorul de producţie al postului afiliat, Matt Liddy, originar din Minneapolis, a auzit despre această descoperire, a fost curios.

„Am crescut în Minneapolis, aşa că tot ce mă interesa era să mă uit la clădirile vechi din locul în care am crescut. Am recunoscut oare vechea mea şcoală? Am recunoscut vreu reper?”, a spus Liddy în interviul pentru WCCO.

În timp ce urmărea filmările, Liddy a observat că un reporter intervieva copii şi a fost impresionat în mod special de unul.

„Am ieşit imediat din redacţie şi am început să le arăt oamenilor şi să le spun: „Nu o să-ţi spun cine cred că este acesta, dar cine crezi că este?” Şi fiecare persoană [a spus]: Prince” a spus Liddy.

Deşi WCCO nu avea tehnologia adecvată pentru a auzi sunetul din videoclip, un specialist a reuşit să extragă sunetul, dezvăluind ceea ce a spus tânărul Prince.

„Cred că ar trebui să primească şi ei o educaţie mai bună, pentru că oh… Cred că ar trebui să primească mai mulţi bani pentru că ei muncesc, fac ore suplimentare pentru noi şi toate chestiile astea”, a spus Prince, care la acea vreme se numea Prince Rogers Nelson.

În filmare, Prince nu a fost întrebat cum îl cheamă, aşa că WCCO a trebuit să găsească alte surse prin care să-i poată verifica identitatea. Îl însoţea pe Prince un băiat care s-a prezentat drept Ronnie Kitchen, dar WCCO nu l-a putut găsi.

Nici fotografiile cu Prince din anuarul clasei a cincea, pe care le-a descoperit WCCO, nu au ajutat. Aşa că WCCO a întrebat-o pe Kristen Zschomler, istoric şi este şi un fan înfocat al lui Prince. Zschomler a confirmat identitatea, pe baza unei imagini pe care o avea cu el din clasa a şasea. Ea a mai remarcat că şcoala restaurată din videoclip era Liceul Lincoln, pe care Prince l-a urmat la acea vreme.

Ea a găsit şi prieteni de-ai lui Prince care l-au cunoscut în copilărie, inclusiv pe Terrance Jackson, care a făcut parte din prima trupă a lui Prince, Grand Central, când cei doi erau adolescenţi. „Acesta este Prince! Stând chiar acolo, cu pălăria, nu? Acesta este Skipper! Doamne”, a spus Jackson emoţionat la vizionarea filmării.

„Este pur şi simplu uimitor să-l văd, atât de mic, atât de tânăr, şi să-i aud vocea”, a spus soţia lui Jackson, Rhoda, care a crescut alături de Prince şi Terrance. „Acesta este Prince, AKA Skipper din partea de nord”.

Prince a fost unul dintre cei mai de succes muzicieni pop din toate timpurile. A murit în 2016, după ce a vândut peste 150 de milioane de albume, a scris cel puţin 500 de cântece publicate şi a câştigat cele mai mari premii internaţionale muzicale.