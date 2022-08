Video| Imagini din infern: Bombardamentul rus cu termit, o substanță care arde betonul și oțelul, filmat de un ucrainean

Un om adăpostit într-o clădire a orașului Marinka, din Donețk, a surprins într-un video ploaia bombardamentului Rusiei cu termit, un compus chimic ucigaș cunoscut pentru asocierea cu crimele din cel de-al Doilea Război Mondial.

Jurnaliştii ucraineni au distribuit imaginile pe Twitter, descriindu-le drept „cele mai înfricoșătoare cadre ale bombardamentelor cu termit” pe care le-au văzut vreodată, conform adevarul.ro.

Orașul Marinka se află în prima linie a frontului în războiul dintre Ucraina și Rusia, cea din urmă încercând să preia controlul regiunii Donbas — formată din provinciile Lugansk și Donețk.

Termitul este un amestec de pulbere metalică și oxid de metal folosit la fabricarea bombelor incendiare. Substanța arde la temperaturi de peste 2.400 de grade Celsius, fiind atât de fierbinte încât poate arde oțelul și betonul. În contact cu corpul uman, poate topi până la os.

Human Rights Watch a avertizat în trecut că termitul poate provoca arsuri extrem de dureroase pe pielea umană și poate cauza probleme respiratorii, scrie The Sun.

Folosirea bombelor cu termit este deosebit de gravă, deoarece aria lor largă de acoperire înseamnă că nu pot fi izolate pe câmpul de luptă, orice scânteie putând să lovească civili.

Arme cu termit au fost folosite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, iar utilizarea termitului a fost interzisă prin cel de-al treilea protocol al Convenției ONU privind armele convenționale din 1980 de la Geneva. Cei care apelează la astfel de metode comit crime de război.

Rusia a folosit în trecut și bombe cu fosfor, o altă armă interzisă, pentru a pune stăpânire pe oțelăria de la Mariupol Azovstal în luna mai a acestui an.

Imagini dramatice surprindeau detonarea unei rachete ruse în aer, deasupra uzinei, urmând ca rafale de explozibil cu fosfor să cadă peste oțelărie

Oficialii ucraineni au susținut că videoclipul surprinde bombardamentul rusesc incendiare 9M22S și fosfor asupra oțelăriilor.

Rusia a fost acuzată și că a folosit arme interzise după ce au apărut imagini în care fosforul alb ardea puternic pe pământ în orașul de est Kramatorsk.

Fosforul alb provoacă leziuni și moarte prin arderea a țesuturilor, fiind inhalat sub formă de fum și ingerat.

Not sure when exactly this clip was taken, but this is easily the scariest footage of Thermite shelling I've ever seen. Appears to be from the #Marinka area. pic.twitter.com/06kP3DkUMj