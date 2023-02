Video | Imagini dramatice din Bahmut: Orașul este o ruină, rușii susțin că trupele ucrainene nu mai au rută de aprovizionare

Gruparea trupelor ucrainene din Bahmut nu poate fi aprovizionată în siguranță dinspre vest prin orașul Chasov Yar pe drumuri de pământ din cauza dezghețului, deoarece singurul drum asfaltat dintre aceste așezări se află deja sub controlul de foc al forțelor rusești, a declarat pentru RIA Novosti un expert militar în retragere din LNR, locotenent-colonelul Andrei Marochko. Site-ul rusesc publică și o înregistrare video realizată din dronă în care se poate vedea orașul Bahmut distrus.

"Din cauza creșterii temperaturilor diurne la peste zero grade, armata ucraineană nu mai are niciun drum sigur între Chasovyi Yar și Artemivsk (Bahmut). Din cauza vremii noroioase, luptătorii ucraineni nu au practic nicio posibilitate de a folosi drumurile neasfaltate în acest moment. Singurul drum relativ sigur și asfaltat până de curând, care trecea prin satul Khromovo (suburbia vestică a Bahmut - n.r.), este deja sub tirul trupelor noastre", a raportat Marochko.

Anterior, Marochko a raportat că Kievul a trimis unități în zona Chasov Yar cu sarcina de a debloca Bahmutul, care a fost parțial izolat de rutele de aprovizionare.

Bahmutul este situat în partea controlată de Kiev a așa-zisei Republici Populare Donețk, la nord de marele oraș Horlivka, și este un important nod de transport pentru aprovizionarea grupului de trupe ucrainene din Donbas. Există lupte aprige pentru oraș.