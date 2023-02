VIDEO – Imagini dramatice: un bebeluș a supraviețuit sub dărâmături timp de 36 de ore înainte de a fi salvat în Adiyaman, Turcia

Imagini dramatice apar pe rețelele de socializare din Turcia! O echipă de pompieri a scos de sub dărâmături un bebeluș, care a fost blocat timp 36 de ore. Misiunea pompierilor a avut loc în Adiyaman, puternic afectat după cutremur.

Potrivit ultimului bilanț, numărul morților a ajuns la cel puțin 9.487, transmit autoritățile, citate de CNN, informează Mediafax.

#TurkiyeQuakes: Baby survives under rubble for 36 hours before being rescued in Adiyaman pic.twitter.com/YUFG9CAfrw