Zeiţa de la Montreal, Nadia Comăneci, a postat un filmuleţ în social media în care apare făcând câţiva paşi de dans pe acordurile melodiei "I'd Love You To Want Me", anunță news.ro.

Mesaj de Ziua Îndrăgostiților

"Să preţuieşti şi să fii preţuit. Să iubeşti şi să fii iubit. La mulţi ani tuturor de Ziua Îndrăgostiţilor", este mesajul care însoţeşte postarea Nadiei.

Melodia "I'd Love You To Want Me" este interpretată de Lobo şi a fost lansată în 1972.