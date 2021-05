VIDEO Imnul oficial pentru Euro 2020 a fost lansat de DJ Martin Garrix feat. Bono & The Edge

DJ-ul olandez Martin Garrix, alături de Bono & The Edge au lansat imnul oficial pentru Euro 2020, intitulat "We Are The People We’ve Been Waiting For" (Suntem oamenii pe care îi aşteptam).

Garrix a fost ales ca succesor al francezului David Guetta, care a compus imnul Euro-2016, conform news.ro

Turneul final al Campionatului European, amânat un an din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, va avea loc în perioada 11 iunie - 11 iulie, în unsprezece ţări, între care şi România.

