VIDEO - În tricouri 'fără penali', USR-iștii fac scut în jurul lui Kovesi, suspectă într-un dosar de corupție

Liderul USR, Dan Barna, a declarat joi, la Camera Deputaților, că partidul o susține pe Laura Codruța Kovesi, suspectă într-un dosar de corupție, pentru funcția de procuror-șef european. Barna a făcut declarația alături de o parte din parlamentarii partidului, îmbrăcați în tricouri albe cu mesajul „Fără penali în funcții publice”. Barna a spus că nu știe ce este în dosarul lui Kovesi, dar este „clar” că are loc o răzbunare politică.

„Această secție specială pentru magistrați trebuie desființată pentru că ea este, în realitate, o miliție pe care și-a construit-o dl Dragnea și a cărei primă victimă este dna Kovesi. Aici nu este niciun fel de dubiu. Ceea ce vedem in aceste zile este doar primul act dintr-un scenariu in care putem vedea pe strada masinile negre si dosarele fabricate din anii interbelici. In acest ritm, s-ar putea ca in doi ani alegerile sa nu mai existe sau sa fie doar o farsa artificială”, a spus liderul USR Dan Barna.

Întrebat de unde știe că a fost ordinul lui Dragnea, acesta a răspuns: „Daca ne uitam la postarea PSD din acasta dimineata, in care o asigurau pe dna Kovesi ca vor aveea grija sa aiba un proces corect, este o recunoastere de facto a faptului ca ei se afla in spatele acestui demers”

El a precizat că nu știe ce conține dosarul în care Kovesi e suspect.

„Despre dosar in sine evident ca nu cunosc materialele”.

Întrebat cum poate să spună că este un abuz dacă nu cunoaște dosarul, liderul USR a precizat că „se miră ca orice cetățean”.

„Eu doar ma mir ca orice cetatean, odata de moment si odata de povestea prezentata de presa, inteleg ca este anchetata pentru faptul ca adus un infractor in tara la plangerea lui Ghita pe care dl Toader refuza sa il aduca in tara?”, a spus Barna.

„Ce spun este ca citarea exact cand urma sa plece la Bruxelles este de o evidenta rea-credinta. Aici nu este niciun dubiu. Momentul este o razbunare politica clara”, a indicat acesta.

Barna a adăugat că Kovesi nu trebuie să renunțe la candidatură.

La remarca jurnaliștilor că USR susține să nu mai fie penali în funcții, iar Kovesi este suspect într-un dosar, Barna a răspuns:

„Exact asta sustinem, dar sustinem un stat de drept, nu un stat al abuzului in care ministrul Justitiei face justitia dupa cum doreste si dispune cand sa fie trimisa citatia”.

Adina Florea, procuror-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, a declarat joi că dosarul în care a fost citată Laura Codruţa Kovesi a fost început ca urmare a unei sesizări formulate de fostul deputat Sebastian Ghiţă, în decembrie anul trecut.

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a anunţat miercuri seara că a primit o citaţie, în calitate de suspect, din partea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie, ea precizând că este nevinovată şi că îşi va continua drumul în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european.

"În ultimele zile, am fost supusă unei campanii de denigrare, probabil plecată din disperarea unora pentru faptul că am ocupat primul loc în procedura pentru ocuparea funcţiei de procuror-şef european. Pot să vă spun că astă seară, după ora opt seara, s-a prezentat un poliţist la domiciliul meu şi am primit o citaţie din partea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie, în calitate de suspect pentru infracţiunea de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă. Este foarte interesant că această citaţie vine înainte de a merge la Parlamentul European în vederea audierii", a declarat Kovesi, la Europa FM.