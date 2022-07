VIDEO - Incendiu devastator într-o pensiune din Rusia: 8 morți și 4 răniți

Opt persoane au fost ucise și alte trei au fost rănite într-un incendiu dintr-o pensiune din sudul Moscovei, a informat vineri serviciul de presă al Ministerului situațiilor de urgență al Federației Ruse, transmite Interfax.

"Pe strada Alma-Atinskaya, casa 7, clădirea 2, a avut loc un incendiu. Opt persoane au fost găsite fără semne de viață, trei persoane sunt examinate de medici", se arată în raport.

Incendiul s-a produs la etajul I al unei clădiri de 16 etaje, zona incendiului extinzându-se la 150 de metri pătrați.

"La ora 00:47 incendiul a fost stins", a adăugat departamentul.

O comisie a Biroului Central al Ministerului situațiilor de urgență din Rusia a fost trimisă la locul incidentului, a informat serviciul de presă.

Potrivit autorităților, numărul victimelor incendiului a crescut la patru persoane.

"Patru persoane au fost internate în instituții medicale, unde li se acordă asistența necesară", se arată pe canalul de telegram al autorităților.

"Anchetatorii și criminaliștii din Comisia de anchetă a Capitalei au început să inspecteze locul incidentului. Pentru a stabili cauza exactă a incendiului, se va stabili o examinare tehnică de incendiu", se arată în raport.

A fost deschis un dosar penal pe motiv de infracțiune privind prestarea de servicii care nu îndeplinesc cerințele de siguranță, ducând la moartea din neglijență a două sau mai multe persoane, a declarat Iulia Ivanova, asistent superior al șefului Comitetului de anchetă al Federației Ruse din capitală.

