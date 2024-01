VIDEO - Incident în Knesset: rudele ostaticilor israelieni au intrat cu forța în Parlament

Protestatarii au întrerupt o reuniune a comisiei de finanțe din Knesset. Ei s-au adresat parlamentarilor spunându-le că „nu veți sta aici cât timp ei mor acolo!”. Ei au scandat „eliberați-i acum” și au prezentat poze cu cei dispăruți.

Duminică seara, protestatarii au instalat un cort în Ierusalim și au promis că vor rămâne acolo până când guvernul va ajunge la un acord pentru eliberarea ostaticilor.

Aproximativ 250 de israelieni au fost capturați de Hamas pe 7 octombrie. Unii au fost eliberați în noiembrie, în timp ce aproximativ 130 au rămas în Gaza.

