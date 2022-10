Video | Incident șocant: O jurnalistă a murit zdrobită sub roțile mașinii în care se afla fostul prim-ministru al Pakistanului

O jurnalistă a murit zdrobită de un vehicul în care se afla fostul premier Imran Khan, accident care a avut loc în estul Pakistanului, duminică, relatează Reuters.

Vehiculul cu Imran Khan se afla în fruntea unui convoi cu susţinători, care se îndreptaa spre capitala ţării.

Ca urmare a accidentului tragic, Khan a oprit “lungul marş” către Islamabad, care are ca scop punerea de presiune asupra guvernului federal pentru organizarea de alegeri anticipate.

Convoiul a pornit de la Lahore şi ar urma să ajungă vineri la Islamabad.

“Şocat şi profund întristat de teribilul aaccident care a dus la moartea reporterului Channel 5 Sadaf Naeem în timpul marşului nostru de astăzi”, a notat Khan pe Twitter.

Khan a precizat că au fost anulate activităţile de duminică ale partidului său, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Jurnalistul Qaazzafi Butt, care a fost martor la tragedie, a spus că Naeem, în vârstă de 40 de ani, şi-a pierdut echilibrul când încerca să se urce în vehiculul în care se afla Khan pentru a face o înregistrare audio cu fostul premier. Roata vehiculului a trecut peste capul femeii care căzuse pe şosea.

Accidentul a avut loc în apropierea oraşului Gujranwaala, situat la 220 de kilometri de Islamabad.

Imran Khan Long March Coming Huge Day By Day . Getting Unbeatable Support of Ordinary People. The Sitting Government is Losing Grip On Power Seat in Islamabad. pic.twitter.com/PJnzuBHhLW

Imran Khan came down from the container after hearing the news of the accident of female journalist Sadaf Naeem.

May Allah grant Sadaf a place in Jannat al-Firdous, Ameen.#sadaf #LongMarch#حقیقی_آزادی_لانگ_مارچ#عمران_ریاض_کوسیکیورٹی_دیں pic.twitter.com/Cpb14OcfrW