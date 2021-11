VIDEO | Incidente grave în Franța: Derby-ul Lyon-Marseille a fost oprit, după lovirea unui jucător

Meciul dintre Lyon şi Marseille a fost întrerupt după doar cinci minute de joc. Arbitrul a trimis echipele înapoi la vestiar, după ce Dimitri Payet a fost lovit de o o sticlă plină cu apă aruncată din tribune.

Meciul vedetă al etapei a 14-a din Ligue 1, întâlnirea dintre Olympique Lyon şi Olympique Marseiile a fost suspendată.

Arbitrul a trimis cele două echipe la vestiare.

Potrivit Amazon Prime, serviciul care trasmite meciul, suporterul care a aruncat sticla în atacantul celor de la Marsilia a fost depistat şi scos de pe stadion.

Acest incident nu este unul izolat. El vine după o serie de meciuri cu episoade violente. Cel mai grav a avut loc pe 22 august la meciul dintre Nice şi Marsilia. Meciul a fost oprit după ce suporterii au invadat terenul ca urmare a unui gest făcut de Payet - atacantul a returnat în tribună o sticlă ce fusese aruncată spre el.

Lyon - Marseille already suspended. Dimitri Payet had received a bottle on the head thrown from the stands. #OLOM pic.twitter.com/VxAQttlV6Y

The Lyon fan who threw the bottle at Dimitri Payet was slapped by his own fans after the game with Marseille was suspended.pic.twitter.com/TLsNGoXFkw