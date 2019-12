VIDEO INTERLOPII nu au frică: ATAC cu cocktailuri Molotov asupra unei vile

Casa unei familii din Craiova a fost atacată, în noaptea de joi spre vineri, cu bombe artizanale. Două cocktailuri Molotov au fost aruncate prin geamurile locuinței. Agresorii încercau să recupereze o datorie de 30 mii de lei de la un joc de cărţi, povestesc victimele. Poliție face anchetă.

Potrivit victimelor, problemele ar fi început în noiembrie, când un adolescent de 18 ani a mers într-un bar din Craiova, unde a fost convins de mai mulți bărbați să joace poker cu ei, deşi el nu avea bani, informează mediafax.ro.

„Eu spun: nu joc că nu am bani.””Hai, bă, joacă, iți dăm noi!”. M-au pus la masă, mi-au dat jetoane, am jucat cu ei .Am crezut că jucăm prietenește, pe jetoane . M-am jucat, am plecat, iar a doua zi mă sună că sunt dator la ei 300 milioane (n.r.-lei vechi): ”să ne dai banii!”. Eu am zis că de unde să le dau bani, că ei mi-au dat jetoane. După aceea, în fiecare zi mă sunau și mă amenințau”, a declarat Ionuț, adolescentul de 18 ani.

Rudele tânărului susțin că amenințările telefonice s-au transformat în acte de violență.

Potrivit bunicului lui Ionuț, în 1 decembrie, mai mulți indivizi ar fi venit peste ei acasă și i-ar fi amenințat că, dacă nu le dau cei 30 de mii de lei pe care băiatul i-ar datora de la poker, vor omorî întreaga familie. Bărbatul spune că le-a explicat că nu are bani, dar că, de sărbători, părinții adolescentului, plecați la muncă în străinătate, se vor întoarce și vor plăti.

Peste câteva zile, însă, două bombe artizanale au trecut prin geamurile casei.

„În data de 1 decembrie m-am pomenit cu niște indivizi la poartă. Foarte mulți. Au intrat în curte, peste mine în casă, eu am ieșit la ușă și, cunoscând pe unul din ei, l-am băgat în casă. Ei, înainte il terorizau pe nepotul meu că avea sa le dea 300 milioane și eu nu știam nimic. (...) Au spus că dacă nu le dăm 300 milioane îmi omoară familia și pe nepot. I-am întrebat: ... În fine, i-am calmat și au plecat. La ora 2.28, azi-noapte (n.r.-joi spre vineri noaptea) mi-au dat foc. Au venit cu sticle incendiare și mi-au dat foc”, povestește Marian Georgescu, proprietarul casei incendiate.

Poliția face acum cercetări în două dosare penale.

„La data de 4 decembrie politiștii au fost sesizați de un bărbat din Craiova cu privire la faptul că mai mulți tineri au pătruns în curtea locuinței acestuia și l-au amenințat pe nepotul său cu acte de violență. În acest caz, politiștii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenintare și violare de domiciliu. De asemenea, același bărbat a depus o sesizare la poliție cu privire la faptul că a găsit în curtea locuinței, dar și în interiorul acesteia, mai multe bucăți de sticlă în jurul cărora se observau urme de ardere .În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru distrugere”, a declarant Mihaela Gîrd, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

Cazul este anchetat de poliţiştii de la Investigaţii Criminale şi urmează să fie preluat de un procuror.

