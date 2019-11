VIDEO Iohannis, despre abuzurile din DNA și procurorul 'Portocală': Abaterile nu mi se aduc mie la cunoștință

Presedintele Klaus Iohannis, candidat PNL in turul 2 la prezidentiale, a spus miercuri intr-o conferinta de presa ca in continuare laudă activitatea DNA, raspunzand unei intrebari legate de abuzurile din DNA care s-au petrecut sub mandatul Laurei Codruta Kovesi si i s-a dat exemplul cazul procurorului Mircea Negulescu poreclit Portocala.

„Eu am considerat tot timpul si consider si acum ca lupta anticoruptie e necesara si importanta. Am laudat in fiecare an activitatea DNA. Eu voi sprijini in continuare clar, ferm, lupta anticoruptie din Romania. Daca au fost abateri acolo, atunci acele lucruri nu mi se aduc mie la cunostinta. E un organism specializat, Inspectia Judiciara, plus CSM care analizeaza aceste chestiuni si care e garantul independentei justitiei. Eu m-am exprimat politic, am laudat activitatea DNA si asta va ramane parerea si optiunea mea”, a zis Iohannis.