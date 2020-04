VIDEO Ion Cristoiu, după 'evadarea' zilierilor din case: 'Dacă pentru sparanghel se poate, de ce nu am avea voie și la Paște?'

Ion Cristoiu spune că situația zilierilor care s-au înghesuit prin aeroporturi să plece la muncă în Germania este un semnal prost pentru cei care stau de câteva săptămâni în casă. Jurnalistul a comentat în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu” și OUG privind exportul de cereale, anunță MEDIAFAX.

Redăm ideile principale:

-Este o bâlbăială care ține de tradiția românească privind administrarea unui eveniment, dar și de o uriașă descumpănire la nivelul regimului Iohannis, pentru că impactul scandalului Sparanghelului de Urgență, cum îi spun eu, e mult mai mare și mai complex decât s-ar putea bănui

-Pentru prima dată, românii au fost loviți în plin de imaginea unei țări care dă culegători de sparanghel. Faptul că Germania a făcut aproape o operațiuune militară pentru aducerea românilor să le culeagă sparanghelul, m-am interesat ce e sparangehlul și am aflat că pentru nemți sparanghelul este mai ceva decât cucerirea Uniunii Sovietice de către Hitler.

-În România, imaginea aceasta a unei țări care este importantă în lume prin faptul că are culegători de sparanghel a fost cumplită, minim orgoliu național, poate dacă aflam că ia savanți, chiar șoferi, dar să fie o operațiune uriașă ca să duci culegători de sparanghel...

- Orban vorbea de 90.000 de sezonieri care urmează să fie duși prin aceste contracte. Faptul că Germania a fost beneficiară a fost o adâncire a imaginii că Iohannis nu crâcnește când e vorba de telefoanele de la Berlin

- Nemții s-au purtat ca nemții, puteau să fie mai subtili, Merkel să facă declarație: cerem ajutorul românilor. Iohannis putea să iasă și el să explice că suntem prieteni cu nemții, ei ne-au ajutat, totuși să prezinte asta ca pe un ajutor, nu că s-a primit un telefon de la castelul din deal și șerbii din vale s-au executat.

- Emil Boc a și spus că e o firmă germană, nu e românească. Această operațiune a apărut românilor ca o punere la îndoială a mijloacelor de izolare. Au venit oameni din toată țara cu autobuzele, asta presupune că au călătorit toată noaptea, dar regimul ăsta ne crede idioți, cum să mergi noaptea cu autobuzul? Decât dacă este un ordin special să te lase. Oamenii aceia ca să plece de la Focșani, au trebuit să urce în autobuz au ajuns din sat la Focșani. Cum au ajuns? Poate cu acele adeverințe. Acolo nu cred că au stat la distanță socială înainte să urce.

-Românii au zis: păi stai așa, noi stăm în case, nu mergem la biserică să luăm lumină, dar pe teritoriul României a avut loc o operațiune care a presupus o relaxare maximă a restricțiilor. Dacă pentru sparanghel se poate, de ce nu am avea voie și la Paște? Pentru unii este aproape un blestem că nu pot să meargă să ia lumină, iar pentru sparanghelul nemțesc au relaxat toate măsurile.

-Impactul e în favoarea relaxării automate. Oamenii spun, noi stăm în casă inutil, când 2.000 de oameni au bântuit prin țară și nimeni nu au pus măsura riguroasă a restricțiilor.

- Ce face regimul pentru economia românească? Avem Germania, Italia, românii zic așa: italianii au nevoie să le lucreze la legume cetățeni din altă țară. Ei presupun o relaxare, înțeleg că nu îi pun în carantină, merg direct la câmp. Pentru agricultura italiană sau germană au făcut o paranteză la restricții. Noi de ce nu facem?

- Din datele pe care le am, această ordonanță care interzice exportul de cereale este de ochii lumii pentru că în martie noi am exportat tot. Nu am avem acum grâne. Țări puternic industrializate au avut grijă să facă rost în martie de cereale, această ordonanță, care pare surprinzătoare, a venit și de la realitatea că s-a exportat masiv din România și culmea noi va trebui să importăm grâu, porumb, pentru necesitățile interne.

-Toată operațiunea a presupus o relaxare a restricțiilor care pune la în doială chiar restricțiile. Csel mai important lucru pentru ținerea oamenilor în case este imaginea de măsuri forte, dramatice.

-Imaginea este că dracu nu e atât de negru. Oamenii au ieșit din case, stau în avioane, bănuiesc că nu stau la doi metri unul de altul și nimeni nu zice: măi, dar oamenii ăștia nu se infectează? Noi nu avem voie să ieșim mai mult de 3 oameni din casă, iar ăia sunt în grup 1.000 de inși. Ceva e în neregulă. Ori virusul nu e atât de periculos, ori restricțiile sun absurde. În aceste condiții de asediu, a venit un moment în care se circulă cu autobuzele, se circulă cu charterele, ei nu se infectează? Ei nu sunt români?

-Din România, care pare o cetate închisă, se zboară. Deci care e problema? De ce să nu mergem de Paști, când pentru sparanghel s-a putut face excepție?