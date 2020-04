VIDEO Ion Cristoiu îl ia peste picior pe președinte: 'La Iohannis am luat mesaj cu mesaj și principalul este ca românii să se spele pe mâini'

Jurnalistul Ion Cristoiu a comentat mesajele publice ale președintelui Klaus Iohannis și a ajuns la concluzia că acestea sunt ca mesajele unui agent sanitar. “Istoricii viitorului, după ce vor rămâne uluiți, vor pune mesajele la o parte”, a spus analistul în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, anunță MEDIAFAX.

Redăm ideile principale:

"La Iohannis am luat mesaj cu mesaj și principalul este ca românii să se spele pe mâini"

-Al doilea război mondial a adus cu sine o ștergere a liniei frontului, puteai să mori în linia întâi, dar și la Londra, București. Singurul lucru bun, dacă se poate spune așa, era că pericolul nu era 24 din 24. După ce trecea alarma, desfășurai viața normală.

- Avem un al treilea război mondial, care nu afectează numai militarii, ci și populația civilă și acționează 24 din 24. Nu mai putem spune că avem o perioadă a zilei în care nu ne atacă coronavirusul

-România, fiind în război în aceste condiții, am spus că de regulă istoricii iau mesajele conducătorilor de țară, de armată, să vadă ce spun națiunii, armatei, oștii celei mari, cum se spunea pe vremea lui Ștefan cel Mare.

- Klaus Iohannis a intervenit de aproape 20 de ori până acum prin mesaje publice, adresate națiunii, și am zis: dacă aș fi un istoric al viitorului ce spun aceste mesaje... E limpede că ele trebuie să conțină cuvinte de înflăcărare. De îmbărbătare, mesajul trebuie să transmită o puternică convingere că lucrurile sunt sunt control și sub comanda mea națiunea va învinge.

-Mesaje, cum au fost al lui Churchill, Roosevelt pe timp de răzbi sunt capodopere din punct de vedere oratoric. La Iohannis am luat mesaj cu mesaj și principalul este ca românii să se spele pe mâini. Al doilea- să nu ne dăm mâna unii cu alții, al treilea- păreri de pe net că boala se ia de la om la om, că virusul e ucigaș.

„Mesajul trebuie să aibă mai mult conținut, în toate țările lumii comanda a fost preluată de un singur om”

-Nu am mai pomenit așa ceva, aceste mesaje sunt de agent sanitar. Am ales totuși, în noiembrie 2019 un președinte. La dl Klaus Iohannis nu am găsit o singură idee generală, o formulare pe care simt nevoia și ca istoric să sar în sus, să pun mâna pe arme să trag în virus.

- Nu mai trebuie să spună nimeni românului să ia măsuri de igienă, oamenii le respectă aceste reguli nu pentru că le spune președintele, ci pentru că asta le spun medicii și se tem să nu se infecteze. Nu am pomenit așa ceva în istoria României, sau a omenirii, ca mesaje în timp de război să fie de agent sanitar, nu de conducător.

-Mesajul trebuie să aibă mai mult conținut, în toate țările lumii comanda a fost preluată de un singur om, premier, președinte, dacă ne uităm la mesajele date națiunii de ei, se referă la o puternică notă de îmbărbătare, prin stârnirea emoției, gen discurs al lui Churchill, ne așteaptă vremuri grele, dar vom învinge. Este obligatoriu ca un asemenea mesaj să emită această convingere, stare de spirit, „sub comanda mea vom învinge”. Este obligatoiu, nu trebuie să spun că vom învinge, că spusă de Iohannis poate să fie mai ridicolă decât spălatul pe mâini, trebuie să fie într-un context. Trebuie să ne arate cum vom învinge.

-Viktor Orban a lansat: “niciun ungur nu va fi lăsat de izbeliște”. Mesajul trebuie să conțină un rezumat că s-a făcut și ce se va face, ea nu trebuie să fie idilizată, poți să spui că am început greu, că am greșit, au greșit cu jocurile cu anticipatele, spitalele sunt așa, mai sunt lipsuri.

-Mesajul trebuie să îl situeze pe președinte deasupra partidelor, președintele este în aceste mesaje un propagandist ieftin al guvernului, președintele trebuie să reprezinte și Opoziția și trebuie să vorbească, să lase la o parte campania în favoarea lui Ludovic Orban și să elimine această slăbiciune stranie, pentru că în afară de spălatul pe mâini spune și că am luat toate măsurile, la noi e bine și frumos.

"Mesajul reginei este un mesaj personalizat"

-Acest mesaj trebuie trăit. Eu mai degrabă nu aș mai apărea. Prin Iohannis nu trece nimic. Poate este un om care își înfrânează emoțiile, dar el trebuie să emită trăiri, că suferă cu națiunea, că e plin de speranță împreună cu națiunea. Nu. El citește.

-Vă garantez, cel puțin până acum, istoricii viitorului, după ce vor rămâne uluiți, cu mesaje care să nu conțină nimic istoric, ci doar de agent sanitar, le vor pune la o parte și probabil vor căuta mesajele altora.

-Mesajul reginei este un mesaj personalizat. Aceste mesaje pot rămâne în istoria unei țări pentru că sunt pline de emoție. La noi- cel mai important mesaj este al lui Klaus Iohannis, nu cred că Orban transmite vreun mesaj. Eu nu pot să îl iau în serios. E și un lucru bun pentru el, pentru că dacă ar fi prea bun l-ar da afară cel de la Cotroceni.

-În cazul reginei avem de a face cu un Mesaj. În sensul acesta mesajul reginei arec un carcater solemn, emoțional, creează această empatie între el care emite mesajul și marele public.

“Textele acestea nu trec prin sufletul, personalitatea lui Klaus Iohannis”

-Toate aceste mesaje, nici nu cred că sunt inițiativa lui Iohannis, sunt niște consilieri care fiind coronavirus pierd timpul și acum se gândesc ce ar fi să trimitem o echipă de medici în Italia. Bun, trimitem.

- Un om politic mare sau mic are consilieri. Dacă ai minim talent politic, le spui tu consilierilor <>, este textul tău, te uiți și îl refaci tu și nu de puține ori nu ții cont de ce scriu ei. Îl rupi și îl faci tu. La Iohannis este acest senstiment că nu e un text făcut.

-Textele acestea nu trec prin sufletul, personalitatea lui Klaus Iohannis, sunt ca fulgerul care trece printr-un parastrăsnet, ajunge jos, nu s-a întâmplat nimic, nici măcar nu se vede că a trecut un fulger prin el pentru că nu l-a atins deloc.