VIDEO - Ion Ștefan, către deputații PSD: V-am oprit combinațiile, de asta bâzâiți

Ministrul Dezvoltării, Ion Ștefan, a declarat marți, în Camera Deputaţilor, la dezbaterile privind moțiunea împotriva sa, că social-democrații îi cer demisia pentru că le-a stricat afacerile.

„Social-democratii nu sunt interesati de proiectele implementate de proiect, nu sunt interesati ca am deblocat programe, de faptul ca am evitat dezangajarea sau ca guvernarea PNL a facut in 8 luni ce n-au fost ei in stare ani la rand. Dau exemplu reabilitarea cazinoului Constanta. Toti PSD-istii au inceput sa bazaie dupa ce am pus capacul la borcanul cu miere. Sunteti suparati nevoie mare ca am scos la iveala matrapazlacurile pe care le-ati facut. Amintesc de achizitia de lux a unei bariere, eu ii spun poarta raiului, 13 milioane de lei si pentru mantenanta careia anual se platesc 11.000 de lei. De asta sunteti asa vocali, ca v-am scos la lumina combinatiile si vi s-a oprit racordarea la bani publici”, a zis ministrul. „Dupa cat de tare tipati, v-as banui de sevraj, Ce va deranjeaza pe dvs este ca am inlaturat sinecurile PSD”, a adăugat Ion Ștefan.

În textul moţiunii simple depusă de PSD, ministrul Ştefan este acuzat de fals în acte publice, "neanchetat încă de organele abilitate, din motive greu de înţeles".

"Dacă marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul 'Grindă' o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a surprins atât de bine viciile, neputinţele, orgoliile şi aroganţa clasei politice din România. (...) Prezenta moţiune simplă are drept scop evidenţierea celor mai importate aspecte negative care au marcat mandatul ministrului Ion Ştefan şi care constituie deja motive foarte puternice pentru demiterea sau demisia acestuia de la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei", au arătat semnatarii moţiunii.

PSD susţine în moţiune că Ion Ştefan şi-a început mandatul "cu un fals, de la care i se trage şi bine-cunoscuta poreclă de ministrul 'Grindă'; în mod ironic, ministrul a devenit mai cunoscut după porecla sa decât după numele său real".

"În cazul domnului 'Grindă' este vorba de un fals clar în acte publice, neanchetat încă de instituţiile abilitate, din motive greu de înţeles. Chiar în acest moment, pe site-ul Camerei Deputaţilor, la pagina deputatului Ion Ştefan pot fi consultate două declaraţii de avere cu un conţinut contradictoriu, dar care poartă aceeaşi semnătură a domnului ministru. Două declaraţii, în care acesta declară, pentru acelaşi imobil din municipiul Focşani, o suprafaţă diferită: 910 metri pătraţi în declaraţia din iunie 2019 şi 524 metri pătraţi în declaraţia din noiembrie 2019. Este un fals încă nelămurit prin declaraţiile publice ale ministrului", se arată în moţiune.