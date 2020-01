VIDEO Isărescu și-a vărsat oful despre situația României: 'Hai că am spus prea multe la început de an'

Guvernatorul BNR Mugur Isărescu și-a întrerupt miercuri conferința de presă spunând că a vorbit prea mult la început de an, după ce și-a manifestat nemulțumirea față de discuția 'Sunt bani sau nu sunt bani pentru majorarea pensiilor?'. Dupa ce a spus ca nu este normal ca o tara sa aiba crestere economica de 4% si pensiile sa creasca cu 40%, Mugur Isarescu a fost intrebat daca vede posibil sa nu creasca pensiile asa cum s-a angajat PNL. Guvernatorul BNR a zis:

„O cifra trebuie sa ii gasesti fundamentare, sa gasesti optimul intre politic, social, electoral, dar si financiar, ca nu pica banii din cer. Daca vreti sa va fac o declaratie, va fac. Discutia asta, ca sunt sau nu sunt bani, e total eronata. Cum adica poate o tara....la atatea televiziuni se vorbeste daca sunt sau nu sunt bani. Pai nu sunt bani, din moment ce avem deficite. A avut vreodata tara asta surplus bugetar? Uitati-va la polonezi, si-au construit un buget pe anul acesta cu deficit zero, acolo ei pot sa vorbeasca. Deci a discuta la nesfarsit despre sunt sau nu sunt bani este din start o eroare, adica nu ai ce sa discuti. Ar trebui chemati si oamenii astia care se imprumuta in numele tarii. Ma, va mai puteti imprumuta? (...) Hai, ca am spus prea multe la inceput de an. Sa aveti un an bun, sa ne imprumutam mai putin si la dobanzi mici”.

El si-a intrerupt apoi conferinta de presa.