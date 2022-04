Video | Jador îl acuză pe Dominic Fritz de discriminare după ce nu a fost lăsat să cânte la Filarmonica din Timișoara: Poate sunt prea negru și îi deranjează

Jador trebuia să susțină un concert la Sala Filarmonicii din Timișoara, biletele fuseseră deja puse în vânzare, iar concertul urma să aibă loc pe 17 mai, de la ora 20:00. Ulterior, însă, directorul interimar, Ovidiu Andriș, a declarat presei că anunțatul concert nu va mai avea loc.

Jador i-a transmis lui Dominic Fritz că nu înțelege motivele pentru care i-a anulat concertul și i-a dat asigurări că este un tânăr educat, care a terminat o facultate, și care nu merita să fie discriminat în acest fel.

„În ultima vreme m-au sunat majoritatea televiziunilor de la noi pe subiectul la Filarmonica de la Timișoara nu m-a lăsat să cânt acolo. Mi-am dat seama din start. Țigan, manele. Primarul am înțeles că nu a fost de acord și o fată care a făcut consiliul.

Ce voiam să zic e că oricum nu o să mai vin niciodată să cânt la Timișoara. Da, sunt țigan. Mă bucur că sunt. Și mi-am depășit condiția. Am făcut o facultate, am făcut un master. Am încercat să îmi depășesc condiția. E greu să pleci de pe câmp cu oile și să ajungi Jador. E foarte greu, domnule primar. Sper ca cu acest mesaj oamenii din Timișoara care discriminează țiganii sau un gen muzical… nu-mi dau nici eu seama exact ce discriminează. Poate needucația mea. Poate am părul prea negru, poate sunt prea negru și îi deranjează. În muzica pe care o cânt nu o să găsiți dezacorduri, domnule primar, greșeli gramaticale. Altfel, ce ar putea fi? Ritmul vă deranjează? Suntem români cu toții sau țigani sau unguri sau ce om fi noi. Ați plecat în Italia, Germania, Spania și ați simțit discriminarea", spune Jador.