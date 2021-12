VIDEO Jandarmeria Română, mesaj de 1 decembrie: 'E timpul să fim solidari și să rămânem uniți'

Un jandarm care interpretează Imnul României la pian din Cetatea Unirii, de la Alba Iulia, este modul prin care Jandarmeria Română transmite „La mulți ani, România”, de Ziua Națională.

Videoclipul postat de Jandarmeria Română, miercuri, de Ziua Națională, este filmat în Cetatea Unirii, la Alba Iulia. Un jandarm interpretează Imnul Național la pian, din Sala Unirii și din inima Cetății, unde a fost ridicat Monumentul Unirii, când România a împlinit 100 de ani.

„Tot mai des, în ultima perioadă, auzim rostindu-se cuvântul „Speranță”. Trăim un timp pe care cu greu ni l-am fi putut imagina. Însă, de la străbunii noștri, care, în urmă cu mai bine de un veac, în această sală din Cetatea Alba Iulia, au pus pecetea statului român, am învățat că speranța ne scoate întotdeauna la liman. Dragi români, acum, poate mai mult ca oricând, e timpul să fim solidari și să rămânem uniți, să ne arătăm grija unii față de alții prin gesturi simple, dar care pot fi considerate adevărate dovezi ale omeniei noastre. Iar la finalul acestei perioade, atunci când ne vom uita în urmă, să putem spune cu mândrie că am rămas oameni, că am rămas români! La mulți ani, români! La mulți ani, România mea și a ta”, spune jandarmul, îmbrăcat în ținută de gală.

În imagini se succed obiecte de muzeu, haine din perioada Unirii, dar și tablouri cu Regina Maria și Regele Ferdinand, precum și Catedrala Unirii și imagini din Cetate.