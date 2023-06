VIDEO | Joe Biden a căzut pe scenă la o ceremonie oficială a Forțelor Aeriene

Președintele a căzut în genunchi, dar a fost ajutat rapid de oficiali să se ridice în picioare, în timpul evenimentului de la academia militară din Colorado Springs, joi.

Biden, în vârstă de 80 de ani, a arătat spre un sac de nisip negru de pe scenă, părând să dea vina pe acesta pentru împiedicare.

Președintele nu a părut rănit de căzătură și a continuat să stea pe scenă până când ceremonia s-a încheiat câteva minute mai târziu.

Directorul de comunicare al Casei Albe, Ben LaBolt, a intrat pe Twitter pentru a spune că Biden este bine.

"A fost un sac de nisip pe scenă în timp ce dădea mâna", a scris el pe Twitter.

Biden, un democrat, candidează pentru realegerea în 2024, iar medicii săi l-au declarat apt și sănătos după examinarea fizică din februarie.

Anterior, în timpul discursului de început, Biden i-a avertizat pe absolvenți că vor intra în serviciul militar într-o lume din ce în ce mai instabilă, citând provocările din partea Rusiei și Chinei.

Biden a prezis că Suedia va adera "în curând" la NATO, fără a da detalii despre intrarea lor în alianță.

BREAKING: Biden takes a big fall on stage just now at the U.S. Air Force Academy graduation pic.twitter.com/GxkMbpyoNo