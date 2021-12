VIDEO Jucătorii echipei Zenit Sankt Petersburg au intrat pe teren ţinând în braţe cățeluși disponibili pentru adopţie

Jucătorii echipei Zenit Sankt Petersburg au intrat pe teren la meciul cu Rostov, de vineri, din etapa a XVII-a a campionatului Rusiei, ţinând în braţe câini disponibili pentru adopţie, conform news.ro.

Clubul din Sankt Petersburg a lansat iniţiativa în parteneriat cu o fundaţie, proiectul fiind numit: “Câinilor le este mai bine acasă!”. Prin acest proiect, Zenit doreşte să responsabilizeze publicul cu privire la dăruirea necesară pentru a avea un animal de companie şi să strângă fonduri pentru adăposturile pentru câini din regiune.

În Liga 1 Casa Pariurilor, LPF a anunţat la 10 septembrie startul proiectului “Umple golul din viaţa ta!”, în colaborare cu Consiliul Judeţean Ilfov. Primul meci din campionat la care jucătorii au intrat pe teren cu câini în braţe a fost FCSB – Dinamo, din 12 septembrie. Câinii proveneau din adăpostul public Brăneşti. Obiectivul este promovarea adopţiei de animale în România.

Zenit Sankt Petersburg a remizat vineri cu Rostov, scor 2-2, şi este lider în clasamentul campionatului Rusiei.

The Zenit players took to the pitch at the Gazprom Arena this evening accompanied by dogs from local shelters looking for a new home ????????pic.twitter.com/bjFTvntw3i