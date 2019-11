VIDEO Khabib Nurmagomedov îl umilește, din nou, pe Conor McGregor: 'L-am bătut pe acel individ cu plăcere'

Khabib Nurmagomedov, luptător UFC, a declarat că i-a făcut plăcere să îl domine fizic pe irlandezul Conor McGregor, când cei doi s-au înfruntat la UFC 229.

Khabib Nurmagomedov a declarat într-un interviu acordat pentru RT Sport: ”Am avut lupte de-a lungul carierei mele în care am înțeles că îmi pot răni oponentul, dar, în timpul luptei, vorbeam cu el și îi spuneam să renunțe pentru a nu-l răni prea tare. De exemplu, dacă aveam o priză prea strânsă și exista riscul de a-i provoca vreo fractură, nu am strâns și mai tare, pentru a-i permite să renunțe. Nu am niciun scop de a răni pe cineva în acest sport”.

Luptătorul din Daghestan a menționat faptul că singurul oponent pe care i-a făcut plăcere să îl bată a fost irlandezul Conor McGregor: ”Totuși, a existat o excepție (n. red. Conor McGregor). Să spunem că, în acea luptă, l-am bătut pe acel individ cu plăcere”, informează mediafax.ro.

În conferințele de presă premergătoare luptei dintre cei doi atleți, Conor McGregor a stârnit o mare rivalitate cu Nurmagomedov, după ce a făcut niște remarci acide la adresa naționalității acestuia și a religiei sale.

