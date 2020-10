VIDEO Klaus Iohannis acuză petrecerile post-alegeri

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Cotroceni, după ce în România au început să fie reintroduse restricții în mai multe orașe ale țării și numărul de noi cazuri de coronavirus a ajuns la aproape 3.000 pe zi, că această creștere nu a fost provocată de alegerile locale, dar că ar putea avea legătură cu petrecerile date ulterior de cei care au câștigat.

„Nu cred ca are vreo legatura (cresterea numarului de cazuri) cu alegerile locale, este insa posibil ca in anumite localtiati sa aiba legatura cu petrecerile care au avut loc in localitati, ilegal si cu incalcalarea normelor in vigoare, din pacate au fost astfel de cazuri, oamenii au fost gasiti, amendati, dar probabil unii la petreceri, din entuziasm, au uitat ca suntem in pandemie, dar nu alegerile si nu procesul electoral au dus la aceste cresteri”, a declarat Klaus Iohannis.