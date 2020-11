VIDEO - Klaus Iohannis: Am discutat cu liderii europeni despre închiderea granițelor

Președintele Klaus Iohannis susține că a discutat cu liderii europeni despre o strategie de închidere a granițelor în Europa, iar ulterior se vor întâlni miniștrii sănătății și de externe pentru a pune la punct modul în care se va petrece întregul proces.

Citește și: Ludovic Orban recunoaște SABOTAJUL împotriva Gabrielei Firea: i-a spus tot lui Nicușor Dan/VIDEO

”Am avut o întâlnire, care a fost dedicată evidențierii situației din țările noastre. Am discutat destul de mult despre producerea unor tipuri de vaccin și modul de administrare. Nu am discutat despre modele de carantinare, pentru că fiecare stat are legisltație proprie, ceea ce în altă parte înseamnă lockdown, la noi înseamnă stare de alertă sau invers.

Ceea ce a fost important pentru noi, important pentru mine a fost să nu îngrădim libertatea de circulație, în special circulația mărfurilor pentru că nu dorim să omorâm economia.

Închiderile granițelor a fost una dintre temele abordate și la următoarea întâlnire vom încerca să armonizăm pozițiile. Miniștrii sănătății și de externe se vor întâlni pentru a vedea cum vom putea face acest lucru.”, a spus Klaus Iohannis.