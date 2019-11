VIDEO Klaus Iohannis, despre pădurarii UCIȘI: 'Regret că autoritățile n-au putut să facă mai mult. Din aceste autorități mă exclud'

Klaus Iohannis a vorbit în cadrul unei dezbateri despre tăierile de păduri din România, dar și despre crimele recente din acest domeniu.

„Am făcut tot ce poate să facă președintele. Am dezbătut chestiunea în mai multe ședințe CSAT. Am chemat instutuțiile abilitate la raport. Le-am cerut să facă strategii sectoriale coerente. Unele au funcționat, iar altele nu. Cred că suntem, dacă am descrie parcursul de la 0 la OK cam la 15% din 2016 până acum. Mai este foarte mult de lucru. Nu are rost să pictăm niște lucruri altfel decât se desfășoară ele. Există norme, controale și s-au făcut pași. Avem de gând cu Guvernul să îmbunătățin considerabil situația: prin măsuri legislative dar și prin intervenție a autorităților în domeniu.

Aceste mecansme au început să funcționeze suboptimal. Vom face în continuare, nu doar presiuni, ci și politici care vor duce spre o mult mai bună gestionare a fenomenului.

În ce privește pădurarii pot să vă spun clar că este un profund regret pe care-l am că autoritățile n-au putut să facă mai mult și să prevină aceste situații. Din aceste autorități mă excld. Președintele nu are atribuții executive în supravegherea anumitor sectoare. Acestea revin autorităților guvernamentale. Dar o să accelerez prezența mea în spațiul public”, a precizat Klaus Iohannis.

