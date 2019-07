VIDEO - Klaus Iohannis, filmat pe ascuns. După atacurile la PSD, preşedintele a mers la golf

După o conferinţă de presă în care lansat noi atacuri la PSD, dar şi la Cioloş, preşedintele Klaus Iohannis a plecat la o partidă de golf. Jurnalistul Radu Soviani a publicat pe pagina de Facebook o înregistrare video cu preşedintele la gold.

"Facebook ma intreaba la ce ma gandesc. Mangabdesc ca dupa ce l-am vazut pe Iohannis astazi dovedind o gaura de logica in ceea ce priveste Sectia de Investigare a Infractiunilor din justitie, invocand rezultatele referendumului pentru un raport facut cu 2 luni inainte, gaura care i-a fost taxata binemeritat de guvern, Costica Iohannis a plecat iar in vacanta de dupa-amiaza. In urma cu cateva minute, la golf: VIDEO exclusiv", scrie Soviani.

În imagini se poate vedea că preşedintele are şi cu el o persoană care îi cară crosele.

Klaus Iohannis este pasionat de golf, preşedintele practicând des acest sport. În 2017, Iohannis a participat chiar la inaugurarea unui teren de golf privat în judeţul Alba.