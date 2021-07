VIDEO | Klaus Iohannis îl laudă pe Patriarhul Daniel pentru activitatea BOR din diaspora: Președintele vrea parteneriat între stat și Biserică

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a fost decorat de președintele României Klaus Iohannis. Preafericitul Daniel împlineşte joi 70 de ani. Klaus Iohannis i-a mulțumit Patriarhului pentru felul în care Biserica Ortodoxă a contribuit la formarea și păstrarea conștiinței naționale. De asemenea, președintele a făcut apel la continuarea parteneriatului dintre Biserică și stat.

„Înalta decorație care vă este conferită astăzi vine să recunoască meritul Bisericii Ortodoxe Române în procesul istoric de formare a conștiinței naționale, prin acțiunea și jertfa celor care au păstorit deopotrivă limba, dar și credința poporului român: Varlaam, Dosoftei, Antim Ivireanul, Simion Ștefan, Andrei Șaguna.

Preafericirea Voastră, sunteți puternic implicat în păstrarea tezaurului lăsat moștenire de personalitățile spiritualității românești. În zilele noastre, una dintre provocările cele mai complexe, căreia îi răspundeți cu succes, este păstrarea identității spirituale și a coeziunii în comunitățile românești din diaspora.

Biserica Ortodoxă Română și-a dezvoltat căi mediatice moderne, care duc mesajul pastoral, misionar și umanitar al credinței până în cele mai îndepărtate comunități românești.

Preafericirea Voastră,

Îmi doresc ca parteneriatul dintre Culte și instituțiile Statului, dintre Biserica Ortodoxă Română și autoritățile publice să continue și să se dezvolte pe fundamentul aspirațiilor și al valorilor pe care le împărtășim: libertatea religioasă, dialogul, cooperarea, solidaritatea, caritatea, respectul pentru diversitatea tradițiilor și prețuirea reciprocă, pentru o civilizație a păcii. Aceste valori au creat și consolidat România modernă.

Am convingerea că veți împlini, în continuare, proiectele importante ale Bisericii Ortodoxe Române, că veți susține legătura românilor de pretutindeni cu patria lor și veți inspira tinerele generații sub deviza înaltei distincții care vă este conferită, In fide salus, pentru împlinirea binelui comun!

Întru mulți și fericiți ani, Părinte Patriarh Daniel!”, a afirmat Klaus Iohannis.