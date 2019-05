VIDEO - Klaus Iohannis: PSD are un discurs abject

Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Timișoara, la evenimentul de lansare a volumului „EU.RO – Un dialog deschis despre Europa”, că PSD practică un discurs eurofob „abject”.

„Aud in ultima vreme un discurs politic abject. Umbla unii politicieni romani prin tara sa spuna ca problemele noastre vin de la Bruxelles. Altul zice ca noi n-avem nimic impotriva UE, dar cei care conduc sunt dintr-un alt film si sa plece. In Romania a aparut un discurs nu eurosceptic, mai mergea, dar nu, a aparut un discurs eurofob si faptul ca a fost transformat in mesajul principal al campaniei de europarlamentare al partidului de guvernamant mi se pare absolut rejectabil, reprobabil. Constatam ca euroscepticismul a aparut in buna masura datoria unor astfel de populisti care merg la Bruxelles si acolo toti sunt proeuropeni si au un discurs sforaitor european, cum vin acasa arunca vina pentru toate nerealizarile lor pe Bruxelles”, a spus Iohannis.