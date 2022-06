VIDEO Klaus Iohannis spune că alianța PNL cu USR a fost 'timp pierdut': 'Primul an după alegeri a fost unul pierdut!'

Președintele României, Klaus Iohannis, se arată dezamăgit de modul în care alianța dintre PNL și USR a gestionat legile justiției, iar acel an de guvernare liderul de la Cotroceni îl consideră „pierdut”.

„Este foarte adevărat. Și eu am discutat cu Vera Jurova. Discut despre ridicarea MCV de când am devenit președinte. La noi progresele au fost variabile.... Am avut perioade când am progresat bine și am crezut că mai e puțin și se ridică MCV. Apoi am avut o perioadă de tristă amintire, fiindcă Parlamentul a adoptat atunci un set de legi care ne duceau spre trecut, nu spre viitor. Lucrurile au mers mai bine după alegerile parlamentare.

Primul an după alegeri a fost unul pierdut! Există premisele pentru rezolvarea acestei chestiuni (n.r. legile justiției). Însă trebuie să înțelegem că există posibilitatea ca MCV să fie ridicat”, a punctat Klaus Iohannis, care participă în aceste zile la summituș NATO din Spania.

