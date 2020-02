VIDEO Klaus Iohannis spune că Europa trece printr-un test greu

Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, la sosirea la reuniunea Consiliului European, care este „ambitia” sa in negocierile privind bugetul pe urmatorii ani.

„Incepem un consiliu extraordinar destinat unui singur punct, anume bugetul UE pentru urmatorii 7 ani. Am avut cateva incercari nereusite de a ne apropia de finalizarea discutiilor. S-au facut progrese importante sub presedintia romana, dupa care urmatoarea presedintie nu a reusit sa progreseze. In general opiniile sunt destul de rezervate, cei care dau mai mult decat primesc cred ca se da prea mult, ceilalti, printre care si Romania, spunem ca se da prea putin. Un rol important in toata discutia o va juca pregatirea pentru masuri de clima, green deal,. Pozitiile sunt foarte diferite, abordarile sunt destul de dure si ma astept la discutii foarte complicate”, a zis Iohannis.

Intrebat care sunt liniile rosii ale Romaniei la aceste negocieri, seful statului a zis: „E un pic greu de definit linie rosie, e o negociere pe un buget. Ambitia mea e sa primim bani suficienti pentru coeziune, agricultura si sa avem un buget per total mai mare decat cel in perioada bugetara anterioara”.

Pe agenda discuțiilor se va afla Cadrul Financiar Multianual al UE pentru 2021-2027, obiectivul fiind obținerea unui consens între statele membre. Va fi încercată obținerea consensului pe subiect între statele membre UE, pe baza propunerii prezentate la data de 14 februarie a.c. de către președintele Consiliului European, Charles Michel.

Șeful statului va sublinia, la reuniune, disponibilitatea României de a contribui la avansarea negocierilor pentru ajungerea, cât mai curând posibil, la un acord cu privire la viitorul buget european.

Klaus Iohannis „va prezenta aspectele de interes prioritar pentru țara noastră în raport cu viitorul buget al Uniunii”, conform sursei citate.

Astfel, șeful statului va reafirma susținerea României pentru un buget ambițios, preferabil la nivelul propus de Comisia Europeană, având în vedere că au fost adăugate noi obiective, mai ambițioase.

Președintele României va pleda și pentru asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, subliniind că țara noastră trebuie să beneficieze de alocări substanțiale pentru aceste două politici, ca instrumente menite să reducă decalajele de dezvoltare între statele membre.

Iohannis va susține importanța asigurării unor condiții de implementare flexibile și simplificate, care să permită beneficiarilor un acces cât mai facil la fondurile europene.