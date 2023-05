VIDEO | Kovesi, 'blindată' cu gărzi de corp, luată la întrebări de liderul AUR. Victor Ponta: 'Bravo George Simion pentru întrebare și filmare'

Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), se află în prezent într-o vizită în România, unde a avut programate întâlniri cu unele instituții. În timp ce se deplasa pe stradă, Kovesi a fost însoțită de patru bodyguarzi, conform observațiilor făcute de George Simion.

În stilul său caracteristic, Simion a încercat să intre în discuție cu aceasta și a insistat să o întrebe de ce are nevoie de patru bodyguarzi: "Vă e frică de ceva? Cam ciudat!", a spus printre altele liderul AUR. Cu toate acestea, Kovesi l-a ignorat total și a continuat să meargă pe stradă însoțită de agenții de securitate.