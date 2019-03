VIDEO Kovesi: 'Sunt considerată controversată pentru că am deranjat'

Fostul procuror șef DNA, Laura Codruța Koveși, a vorbit sâmbătă despre profesia de procuror.

"În momentul în care a fost întrebată la Europa FM dacă este controversată ea a răspuns: "Pentru că am deranjat. Eu niciodată nu am avut încredere într-un procuror sau judecător despre care auzeam că se spune – 'e băiat bun'. Ca să fii procuror bun trebuie să deranjezi. În momentul în care sunt campanii întregi de denigrare și hărțuire, atunci este clar că ai deranjat. Poate că aceste campanii nu au fost doar împotriva mea, ci împotriva întregului sistem, poate doar eu am fost mai vizibilă", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa Fm.

"Mă așteptau să vin în țară și să mă alătur protestului. Am purtat ieri toată ziua banderolă albă și așa voi face și săptămâna viitoare, alături de colegii mei. Minciunile, lucrurile false care zilnic se aruncă pe piață. Este greu să reacționezi la fiecare. Poate a fost una din greșeli, trebuia să ies să explic, dar vine un moment în care lucrurile se așează și adevărul iese la iveală".