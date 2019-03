VIDEO Laura Codruța Koveși a fost AMENINȚATĂ înainte de audierea de la Bruxelles

Fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, susține că a primit amenințări înainte de audirerea pentru funcția de procuror șef european. Concret ea susține că a primit o scrisoare la hotelul unde a fost cazată la Bruxelles, dar nu s-a temut deoarece este păzită de SPP.

„Este cunoscut cazul Black Cube. Chiar a fost ceva ciudat înainte de audierea de la Bruxelles la hotel unde am stat. Am primit o scrisoare. Cred că este cunoscut că primesc pază de la SPP. Nu aș avea motive să mă tem. Am fost înucurajată de procurori și judecători și mai ales de la cunoscuți. E foarte grav ce se întâmplă acum în justiție. Pentru că sunt date legi care încalcă recomandarile Greco și riscurile sunt mari, iar magistratii trag un semnal de alarmă. Ieri am purtat banderolă albă, ceea ce voi face in continuare”, a declarat Laura Codruța Kovesi la Europa FM.

Fosta șefă a DNA s-a înscris în cursa pentru șefia Parchetului European, iar în audierile din Comisiile LIBE și CONT. Kovesi va fi citată în 7 martie pentru a fi audiată în dosarul deschis de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție după ce omul de afaceri Sebastian Ghiță a reclamat că fosta șefă a DNA i-ar fi cerut bani pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fost șef al FNI.