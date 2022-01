VIDEO La un an de la atacul asupra Capitoliului, Joe Biden anunță că îl vrea în pușcărie pe Donald Trump: 'A încercat să împiedice transferul paşnic de putere'

Preşedintele american, Joe Biden, l-a acuzat, joi, pe predecesorul său, Donald Trump, că "a încercat să împiedice transferul paşnic de putere" la 6 ianuarie anul trecut, când a avut loc asaltul asupra Capitoliului, pe care liderul democrat de la Casa Albă îl consideră "o insurecţie armată", informează AFP.

"Pentru prima dată în istoria noastră, un preşedinte nu doar că a pierdut alegerile, ci a încercat să împiedice transferul paşnic al puterii în timp ce o mulţime de oameni violenţi atacau Capitoliul. Dar au eşuat. Democraţia a fost atacată, dar noi, cetăţenii, am rezistat, am prevalat", a declarat Joseph Biden, porivit agenţiei Associated Press şi postului CNN

"Cei care au atacat nu au fost un grup de turişti. A fost o insurecţie armată. Protestatarii nu încercau să susţină voinţa poporului, ci încercau să nege voinţa poporului. Acum, nu se pune problema de a rămâne ancoraţi în trecut. Dar trebuie să ne asigurăm că trecutul nu este îngropat. Acesta este singurul drum înainte, aşa procedează marile naţiuni, nu îngroapă adevărul, ci îl admit", a adăugat Joseph Biden.

Liderul de la Casa Albă i-a criticat pe politicienii republicani care îi iau apărarea lui Donald Trump şi a cerut aflarea adevărului despre violenţele produse la Capitoliu pe 6 ianuarie 2021. "Unii oameni curajoşi din Partidul Republican se opun aflării adevărului, susţinând linia de partid. Iar mulţi alţii transformă partidul în altceva. Par să nu mai vrea să fie partidul lui Lincoln, Eisenhower, Reagan, al preşedinţilor din familia Bush. Oricare ar fi disensiunile mele cu republicanii pe tema susţinerii principiilor statului de drept şi nu a principiilor unui singur om, eu voi încerca de fiecare dată să cooperăm. Să găsim soluţii comune acolo unde este posibil, deoerece avem aceeaşi credinţă în democraţie şi, astfel, totul este posibil", a subliniat Joseph Biden.

"În acest moment, trebuie să hotărâm ce naţiune intenţionăm să fim. Vom fi o naţiune care acceptă violenţa politică? Vom fi o naţiune care le va permite oficialilor electorali tendenţioşi să anuleze voinţa exprimată legal de cetăţeni? Vom fi o naţiune care va trăi fără a fi ghidată de lumina adevărului, care va sta în umbra minciunilor? Nu putem permite să fim o astfel de naţiune. Drumul înainte este să recunoaştem adevărul şi să trăim cu el", a insistat preşedintele SUA.

"Cei care au luat cu asalt Capitoliul, cei care au instigat şi au incitat la violenţe, cei care i-au chemat să facă aceste lucruri au ridicat un cuţit la gâtul Americii, la democraţia americană. Nu au venit aici din patriotism sau pentru susţinerea unor principii. Au venit cu furie. Nu au fost în slujba Americii, ci au fost în slujba unui singur om. Cei care au incitat mulţimea, adevăraţii complotişti care erau disperaţi să nege validarea alegerilor, aceştia au sfidat voinţa alegătorilor. Nu poţi iubi ţara doar atunci când câştigi tu. Nu te poţi conforma legilor doar atunci când acestea îţi convin. Nu poţi fi patriot atunci când îmbrăţişezi şi permiţi minciuni", a subliniat preşedintele SUA.

"Adevărul este că un fost preşedinte al Statelor Unite ale Americii a creat şi a răspândit o serie de minciuni despre scrutinul din 2020. A făcut acest lucru deoarece apreciază puterea mai mult decât principiile, deoarece consideră interesele sale mai importante decât ale ţării. De fapt, este un fost preşedinte, un fost preşedinte învins la o diferenţă de peste şapte milioane de voturi. Scrutinul a fost liber şi corect. Pur şi simplu, nu există deloc dovezi că rezultatele scrutinului au fost inexacte", a continuat Biden.

Preşedintele SUA a afirmat că liderii Chinei şi Rusiei cred că zilele democraţiei americane "sunt numărate". "Chiar mi-au spus că democraţia este prea lentă, prea afectată de diviziuni pentru a avea succes în lumea actuală, care se schimbă rapid şi este complicată. Şi pariază pe faptul că America va deveni mai mult cum sunt sistemele lor. Pariază că America este spaţiul unui lider autocrat, unui dictator, unui lider autoritarist. Dar la noi nu este aşa. Noi nu am fost niciodată aşa. Şi nu vom deveni niciodată aşa. Părinţii fondatori ai SUA, imperfecţi cum erau, au produs o mişcare şi un experiment care au schimbat lumea. Puterea este transferată paşnic, niciodată cu suliţa sau cu pistolul. Fostul preşedinte care minte despre rezultatul alegerilor şi mulţimea care a atacat Capitoliul nu pot fi mai departe de valorile centrale americane", a concluzionat Joseph Biden.

Camera Reprezentanţilor a cerut documente oficiale şi a citat apropiaţi ai fostului preşedinte Donald Trump în cadrul investigaţiei privind protestele violente produse pe 6 ianuarie 2021. Donald Trump a cerut în decembrie 2021 Curţii Supreme de Justiţie din SUA să blocheze transferul documentelor Administraţiei pe care a condus-o către Comisia specială a Camerei Reprezentanţilor care se ocupă de anchetă. Violenţele produse pe 6 ianuarie la Capitoliu, în cursul unui miting al simpatizanţilor fostului preşedinte Donald Trump, s-au soldat cu cinci morţi şi aproximativ 150 de răniţi, în principal în rândul forţelor de ordine. Donald Trump a fost inculpat de Camera Reprezentanţilor pentru "instigare la insurecţie" în cazul protestelor violente din 6 ianuarie, dar Senatul a dispus achitarea.