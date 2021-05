VIDEO | Laszlo Balint şi-a prelungit contractul cu UTA până în 2022

Antrenorul echipei de fotbal UTA, Laszlo Balint, şi-a prelungit contractul scadent în această vară până la finalul sezonului 2021-2022, a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, conducătorul grupării arădene, Alexandru Meszar, conform agerpres.

"Unul dintre principiile noastre a fost continuitatea, pentru că o construcţie sănătoasă are nevoie de timp. Ţinând cont şi de îndeplinirea obiectivului pentru acest sezon (n.r. - evitarea retrogradării) îi oferim un tricou antrenorului Laszlo Balint (n.r. - tricou inscripţionat cu 2022). Asta înseamnă că am semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2021-2022. Data de pe tricou este finalul contractului, care, bineînţeles, se va prelungi. Şi vom face alt tricou", a spus Alexandru Meszar.



Acesta a explicat că UTA nu a primit finanţare de la autorităţile locale de la începutul acestui an. "În anul 2021 UTA nu a avut finanţare de la autorităţilor locale. Discuţii au fost, dar până la urmă nu s-au finalizat. De aceea îndeplinirea obiectivului este şi mai preţioasă. Pentru că am reuşit ca acest minus de finanţare să nu fie simţit nici de echipă, nici de ceilalţi angajaţi ai clubului", a spus Meszar.



Tehnicianul Laszlo Balint a declarat la rândul său că se bucură de faptul că are ocazia să continue la conducerea tehnică a formaţiei arădene.



"Pentru mine este o satisfacţie destul de mare, cu atât mai mult cu cât suntem la finalul unui sezon lung şi greu. Mă bucur că azi suntem aici să anunţăm prelungirea acestei colaborări. Sunt doi ani care au fost benefici. Şi pentru club, dar şi pentru mine. Am cunoscut satisfacţii, am căpătat experienţă din toate punctele de vedere. Primul meu sezon ca principal în Liga I a coincis cu primul sezon în Liga I al clubului UTA după o perioadă lungă de timp. Ceea ce înseamnă că acest proiect urmează nişte paşi fireşti", a afirmat antrenorul.



Balint a evitat să spună dacă obiectivul formaţiei sale în următorul sezon va fi calificarea în play-off-ul Ligii I: "Vreau să rămânem foarte bine ancoraţi în posibilităţile noastre. Eu nu mă mulţumesc cu puţin şi totdeauna voi încerca să obţin maximum de la jucători. Însă ceea ce ne propunem noi acum este să facem următorul pas în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea clubului şi dezvoltarea părţii sportive. Deci e clar că ne dorim ca partea legată de constanţa în rezultate să fie la un nivel mult mai bun. Ne dorim să creştem valoric şi sunt convins că pentru noi va urma un pas înainte".



Întrebat câţi dintre jucători vor pleca în această vară, antrenorul a răspuns: "Se va face o evaluare corectă şi obiectivă. Sunt şi destui jucători la final de contract, noi ne dorim să rămână cât mai mulţi din acest grup. Deci ne dorim să rămânem într-o formulă cât mai aproape de cea actuală, dar asta nu depinde numai de noi, pentru că intervin nişte negocieri. Ne dorim să avem un buget cât mai consistent, dar, din păcate vremurile sunt cum sunt. Sigur, se va ridica un pic nivelul şi din acest punct de vedere, dar nu spectaculos. Deci vom fi atenţi la absolut orice cheltuială. E foarte importantă stabilitatea clubului".



În vârstă de 42 de ani, antrenorul Laszlo Balint a fost instalat în funcţie la 1 iulie 2019, reuşind promovarea în Liga I în primul său sezon la UTA. În actuala ediţie a Ligii I, el a reuşit evitarea retrogradării, iar cu o etapă înaintea finalului sezonului UTA ocupă locul 3 în clasamentului play-out-ului, cu 31 de puncte.