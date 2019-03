VIDEO Laura Codruța Kovesi o dă la întors cu pozele pe care le are Sebastian Ghiță: 'E posibil să apară poze și fotografii de la astfel de activități'

Laura Codruța Kovesi a declarat joi, la ieșirea de la Secția Specială de anchetă, că nu a avut o relație de prietenie cu Sebastian Ghiță, iar legat de fotografiile despre care s-a spus în mod repetat, acestea au fost doar de la evenimente instituționale.

"Câtă vreme nu am făcut niciunul dintre lucrurile de care sunt acuzată nu pot exista probe. Așa cum a fost cu acele poze. Au fost înregistrări false. Am spus de multe ori că nu am fost, nu sunt și nu voi fi prietenă. Am revenit cu declarații în 2017. Revin și spun iar – am fost invitată la evenimente instituționale. La acele activități nu am fost singură. E posibil să apară poze și fotografii de la astfel de activități. E posibil să fi întâlnit oameni care nu aveau nicio problemă, iar ulterior să fie judecate. Acest lucru eu nu pot să îl controlez", a declarat Laura Codruța Kovesi.

Citește și: Ieșire fulgerătoare a lui Rareș Bogdan la adresa lui Tudorel Toader! ‘Trebuie demis de urgență… Mizerabil gest!’

Sebastian Ghiță a spus în repetate rânduri că a avut o relația apropiată cu Laura Codruța Kovesi, iar aceasta a participat la petreceri, inclusiv la o cramă în Prahova și că are fotografii care să dovedească acest lucru.