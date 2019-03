VIDEO Laura Codruța Kovesi, în interviu cu Andreea Esca: Înainte de audierea din Parlamentul European am fost la biserică

Declarații importante făcute de fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, astăzi, în cadrul unei emisiuni de la Europa Fm.

Bunicii m-au învățat să mă rog. Cred în Dumnezeu, merg la biserică. Înainte de audierea din PE am fost la biserică în Brugges. Am fost impresionată că erau foarte mulți copii.M-au întâmpinat. Am stat la slujbă. Iar la final, cineva gătise sarmale și cozonac. M-au impresionat.

Citește și: Călin Nistor, ANUNȚ BOMBĂ - Mai multe RECHIZITORII ale DNA au fost infirmate: 'Sunt mai multe încălcări ale normelor procedurale'

Fosta șefă a DNA s-a înscris în cursa pentru șefia Parchetului European, iar în audierile din Comisiile LIBE și CONT. Kovesi va fi citată în 7 martie pentru a fi audiată în dosarul deschis de Secția de investigare a infracțiunilor din justiție după ce omul de afaceri Sebastian Ghiță a reclamat că fosta șefă a DNA i-ar fi cerut bani pentru repatrierea lui Nicolae Popa, fost șef al FNI.