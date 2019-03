VIDEO Laura Codruța Kovesi trece la ACUZAȚII: 'Sunt prea multe coincidențe în dosarul meu de la Secția de anchetare a magistraților'

Laura Codruța Kovesi a lansat primele acuzații privind dosarul deschis la Secția de anchetare a magistraților. Fosta șefă a DNA susține că sunt prea multe "coincidențe" în dosar, una fiind data la care este chemată la audieri.

"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidențe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidență- sunt citatță în 7 mrtie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ținut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruța Kovesi, la Europa Fm.