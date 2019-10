VIDEO Liberalii au 'spart parola' într-un fief roșu: lovitură istorică promisă lui Klaus Iohannis

Emoționați de prezența în sală a șefului statului și a premierului desemnat, liberalii dintr-un județ dominat autoritar de forțele de stânga la ultimele runde electorale au promis că vor scoate o victorie istorică la prezidențiale.

„E pentru prima oara in istoria PNL Dambovita cand avem in sala presedintele in exercitiu si viitorul premier”, a zis liderul judetean, deputatul Virgil Guran, în prezenta lui Klaus Iohannis si a lui Ludovic Orban. Liberalul a mai sus ca tot pentru prima oara s-a aflat in situatia sa le ceara unor colegi de partid sa nu vina la intalnire pentru ca nu au loc toti in sala si sunt doua rezolvari: fie mai vine odata Iohannis sa-l vada si restul, fie Orban le da bani cand ajunge premier sa faca o sala mai mare.

„Este un judet greu, mai nou se intra cu parola dupa cum stiti (referire la mitingul PSD de la europarlamentare unde politia cerea soferilor o parola sa intre pe anumite rute in orasul Targoviste, n.red.), sa stiti ca am spart parola, stim ce trebuie sa facem. Aici ne batem cu baroni PSD care au impresia ca sunt stapanii judetului si din pacate au reusit, au reusit sa cumpere si sa sperie cetatenii si au facut tot ce au vrut, de la institutii ocupate, teroarea impotriva colegilor nostri, Din pacate suntem intr-un judet care a avut ministri multi de la PSD si care nu au facut nimic in acest judet”, a spus Guran.

„Dambovita va deveni liberala”, a promis acesta.