VIDEO - Liviu Dragnea, simpatizanților PSD: Vă chem să apărăm salariile și pensiile pe 26 mai!

Liderul PSD Liviu Dragnea le-a transmis, joi, la mitingul de la Iași, susținătorilor social-democrați, să vină la vot la europarlamentare ca să apere „banii din buzunarele românilor”.

„PSD face, Iohannis sta. PSD guverneaza, Opozitia blocheaza. PSD vrea pace, Iohannis vrea cu orice pret razboi. Fiti mandri de ce am realizat la guvernare in acesti ani. Noi spre deosebire de ei putem demonstra ce am reusit. De-asta va chem pe 26 mai la vot sa aparam ceea ce am am realizat, sa aparam cresterea economiei, sa aparam pensiile, sa aparam salariile marite, sa aparam banii din buzunarele romanilor”, a spus Dragnea.

