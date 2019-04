VIDEO Liviu Dragnea spune că PSD și ALDE au majoritate în Parlament și anunță strategia la un eventual blocaj provocat de Klaus Iohannis

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formațiunea pe care o conduce "va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate", în cazul în care se va face restructurarea Guvernului în Parlament.

Liderul Uniunii a anunțat că, din punctul său de vedere, PSD nu-l poate ocoli pe președintele Klaus Iohannis prin restructurare și printr-un vot în Parlament.

Liviu Dragnea a anunțat, la Botoșani, că nu este surprins de declarațiile liderului UDMR și a lansat un nou atac la adresa lui Klaus Iohannis, dând asigurări că PSD și ALDE au majoritate în Parlament. Dacă președintele va bloca restructurarea Guvernului, la Justiție va fi pus un ministru interimar.

”Am auzit ce a spus UDMR și știam că nu susține o restructurare. Nu poți să îi contrazic pe colegii de la UDMR pentru că sunt oameni foarte aplicați. Dacă vom merge pe restructurare, avem majoritate în Parlament fără nicio problemă. La cum a jucat în picioare Iohannis Constituția e în stare să facă orice. Poți să dai vot în Parlament pentru tot Guvernul și Iohannis să nu semneze că a ajuns la concluzia că poți să îți bați joc de Constituție și nu pățești nimic. Deci orice e posibil la Iohannis. După ce am văzut declarațiile lui, el stabilește cine e bun de ministru, cine nu e bun, el vrea să blocheze Guvernul cu orice preț. Noi nu luăm în calcul prostiile lui Iohannis, să rămână cu prostiile lui, cu jocurile lui. La Justiție va fi pus un interimar, noi sperăm ca de la minister să nu mai vină blocaje.”, a spus Dragnea.

”Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face, nu ar fi asta o problemă. Să ocolești prin restructurare și printr-un vot în Parlament președintele, din punctul meu de vedere nu se poate și oricum nu se va întâmpla, pentru că președintele semnează decretele de numire a miniștrilor individual, nu semnează lista și dacă el semnează hai să spunem din 27 de miniștri 26 și la unul spune că nu pot să semnez (...), nu se va întâmpla nimic, te duci la CCR, este un conflict constituțional și va decide CCR.

Această posibilitate încă nu a fost încercată niciodată în România. Eu nu cred că poți să ocolești președintele, dacă președintele are o convingere fermă față de o anumită persoană. Deci din punctul meu de vedere, nu stă în picioare acest argument, că facem restructurarea doar să ocolim președintele”, a spus Kelemen Junor, la RFI România.

Președintele UDMR a fost întrebat ce va face formațiunea pe care o conduce în cazul în care se ajunge la o restructurare a Guvernului în Parlament, Kelemen Hunor răspunzând: ”Va lăsa coaliția PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate. Vreau eu să se demonstreze că au majoritate, ei trebuie să adune 233 de voturi, noi încercăm să nu-i încurcăm nici pe cei din Opoziție, nici pe cei din PSD-ALDE și de aceea eu cred că dacă se va demonstra că această coaliție are majoritate, poate reușim și noi să stopăm aceste acuzații total nefondate că PSD-ALDE stă în voturile noastre și permanent noi nu știu ce șantajăm în dreapta și în stânga, ceea ce nu este adevărat”.

Comitetul Executiv al PSD a decis, miercuri, remanierea unor miniștri și retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. La finalul ședinței, premierul a anunțat că PSD a decis să-i propună pe Eugen Nicolicea la Justiție, pe Oana Florea, la Fonduri Europene și pe Liviu Brăiloiu, la Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Propunerile au fost transmise la Palatul Cotroceni. Joi însă, Tudorel Toader a anunțat că demisionează de la conducerea ministerului Justiției, urmând ca premierul să transmită și această demisie către Administrația Prezidențială. Toader a precizat că va asigura continuitatea la minister până când va fi numit un alt ministru.

