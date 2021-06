VIDEO Ludovic Oraban se SPALĂ pe mâini: BLOCAJUL privind desființarea SIIJ, vina lui Stelian Ion

Liderul PNL Ludovic Orban aruncă vina pentru blocajul privind desființarea SIIJ pe ministrul Justiției, Stelian Ion, despre care spune că a sesizat Comisia de la Veneția privind desființarea secției și astfel a blocat proiectul.

"Am să vă dau răspunsul. Noi dezbatem problema desființării SIIJ încă de la preluarea guvernului. PNL a și depus înainte proiectul de desființare. Am ajuns la o formulă în coaliție în care am adoptat o propunere de desființare într-o formă agreată de coaliție. Ulterior, ministrul Justiției, fără să ne informeze, a sesizat Comisia de la Veneția fără să ne spună nimic. Ok. A sesizat, ne-a pus în situația în care așteptăm punctul de vedere al Comisiei de la Veneția și de a conveni o formă comună coaliției și să convocăm Senatul pentru a adopta desființatea SIIJ. Asta e realitatea", a declarat Orban la Iași.