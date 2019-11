VIDEO Ludovic Orban, către miniștri: Vă ordon, treceți Bruxelles-ul!

Premierul Ludovic Orban le-a cerut miniștrilor, în ședința de Guvern de joi, să fie prezenți activi la toate ședințele care au loc la nivelul Consiliului Uniunii Europene, să aibă o legătură „cât mai serioasă” de colaborare și „informare reciprocă” cu noii comisari europeni și că personal și-a stabilit o deplasare la Bruxelles.

„Vreau sa salut alegerea in Parlamentul European cu o majoritate mai mult decat confortabila a noii Comisii Europene. Felicit atat presedintele Comisiei Europene cat si comisarii care formeaza echipa investita de Parlamentul European si va solicit o prezenta activa la toate reuniunile care vor avea loc la nivelul Consiliului Uniunii Europene. De asemenea, va solicit o legatura cat mai serioasa de colaborare si informare reciproca cu noii comisari europeni. In ce ma priveste, mi-am trecut printre prioritati o deplasare la Bruxelles pentru intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Parlamentului European, si cu cativa comisari europeni importanti. Suntem un guvern proeuropean, care intelege foarte bine statutul pe care il are Romania de membru al UE. Obligatia noastra este aceea de a servi cat mai bine interesele cetatenilor romnai, sa fim activi in deciziile care se iau in Parlamentul European astfel incat sa influentam aceste decizii si sa aduca cat mai multe beneficii pentru Romania”, a declarat Ludovic Orban.