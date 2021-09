VIDEO Ludovic Orban, despre relația sa cu Klaus Iohannis: 'Când vorbești cu Iohannis, nu vorbești cu un prieten la o bere'

Liderul Partidului Naţional Liberal, Ludovic Orban, spune, despre relația sa cu președintele țării, că a colaborat cu acesta „în sens instituțional”: „Când vorbești cu Klaus Iohannis nu vorbești cu un prieten la o bere”.

Întrebat, miercuri seară, după ce Florin Cîțu a spus că are o legătură foarte strânsă cu președintele Klaus Iohannis, care este legătura dintre el și președinte, Ludovic Orban a răspuns: „Am demonstrat această cooperare în beneficiul României timp de 4 ani în care am condus Partidul Național Liberal, în care am oprit asaltul PSD asupra Justiției, în care am împiedicat ca România să fie capturată de PSD, în care am reușit dărâmarea guvernului PSD prin moțiune de cenzură și am reușit să câștigăm aproape toate alegerile pentru a putea asigura României o guvernare performantă în beneficiul cetățeanului”.

Orban a adăugat că, după ce va „câștiga congresul”, între Partidul Național Liberal și președintele României va fi același parteneriat și aceeași „cooperare loială” pentru buna guvernare a României.

Întrebat mai departe dacă are cu președintele o relație de prietenie, Orban a spus că a colaborat cu Iohannis „în sensul instituțional, așa cum este normal și firesc. Klaus Iohannis este președintele României. Când vorbești cu Klaus Iohannis nu vorbești cu un prieten la o bere, vorbești cu președintele României”.

În ce privește emoțiile pentru congres, președintele PNL a afirmat că nu are vreme de emoții pentru că muncește foarte mult.

Întrebat ce va face dacă va pierde alegerile din 25 septembrie, Orban a spus că va câștiga.